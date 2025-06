El italiano Lorenzo Musetti, No. 7 del PIF ATP Rankings, junto con Andrey Rublev (No. 14), el español Alejandro Davidovich-Fokina (No. 28), el canadiense Denis Shapovalov (No. 31) y el australiano Jordan Thompson (No. 37 y campeón en 2024) se confirman como los tenistas estelares para la novena edición del Abierto de Los Cabos que se disputará entre el 14 y 19 de julio de 2025.

Musetti llegará al ATP 250 mexicano con un ritmo impresionante tras la temporada de arcilla, en la que se apuntó como el quinto jugador en la historia en lograr llegar a semifinales de los tres Masters 1000 sobre polvo de ladrillo (Montecarlo, Madrid y Roma) y Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.