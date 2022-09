“Muy contento por regresar a Culiacán , hacer mi segunda pelea en esa tierra, me sentí muy contento de pelear ahí como en casa y la gente me apoyó bastante, creo que acostumbrarse al calorcito es difícil, pero ya con mi segunda pelea será más fácil, llego con más ritmo y esperemos que esta vez sí llegue el nocaut a mi pelea, si no pues ya saben, como esa noche siempre voy a dar lo mejor de mí y estar buscando la pelea yendo al frente”, dijo el medallista olímpico de Rio 2016 .

Así mismo, el oriundo de Chihuahua buscará seguir activo en los cuadriláteros en la recta final del 2022 e inicios del próximo año.

“Quiero cerrar el año fuerte, por eso estoy pidiendo peleas, después de esta y saliendo con la mano en alto con un resultado favorable, me gustaría cerrar con otra pelea y empezar el próximo año activo en los primeros meses, hay que ir paso a paso y tenemos esta cita el 30 de septiembre, después de ahí seguiremos analizando con mi equipo y promotores lo que es mejor para nosotros”, agregó.

En cuanto a su preparación, Misael Rodríguez sigue sus trabajos en gran forma.

“Desde hace 5 años estoy en California entrenando con Robert García y preparándome a conciencia, hay un nivel y una escuela qué demostrar, mis logros que me hacen estar a cierto nivel y para eso trabajamos todos los días, para cumplir con las expectativas”, señaló el peleador mexicano.

Por último, el pugilista con foja de 11-0-0 (6 KOs) deja un mensaje a sus fans.

“Primero que nada agradecerle a mis seguidores, muy contento de pelear allá porque me sentí en casa y me apoyaron bastante, siempre estuvieron gritando y es algo que me gusta y me emociona, hace dar el extra y estoy seguro que esta vez no será la excepción, los invito a que vayan a apoyarme, tomarse la foto conmigo y disfrutar de una buena noche de boxeo y espectáculo, estoy seguro que yo y los demás de la cartelera haremos nuestro mayor esfuerzo”, finalizó.