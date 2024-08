Rafael Nadal anunció el miércoles en las redes sociales que no competirá en el US Open. El español de 38 años compartió que su próximo evento será la Laver Cup en Berlín.

“Hola a todos, les escribo hoy para informarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles”, escribió Nadal.

“Extrañaré las eléctricas sesiones nocturnas en el Ashe, en Nueva York, pero no creo que pueda dar el 100 por ciento esta vez”.

“Gracias a todos mis fans estadounidenses en particular, los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open! Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín”.

El cuatro veces campeón en Flushing Meadows, que tiene récord de 12-7 en la temporada, alcanzó la final del ATP 250 en Bastad el mes pasado, y alcanzó la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París, donde perdió ante el eventual ganador del oro Novak Djokovic.

Además, llegó a cuartos en dobles junto con su compatriota Carlos Alcaraz. Nadal jugará también con Alcaraz en el mismo equipo en la Laver Cup, así como con Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas. La Laver Cup se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre.

(Con información de ATP)