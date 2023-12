“Me siento bien, no puedo quejarme”, dijo Nadal ante una audiencia conmovida. “Me siento bastante mejor de lo que hubiera pensado hace un mes”.

No obstante, el campeón de 22 grandes mantiene las expectativas bajo control antes de su regreso competitivo en el Brisbane International de esta semana. “Para mí es imposible pensar en ganar torneos”, aseguró.

“Lo que es posible es intentar disfrutar en las pistas. No espero demasiado. Sinceramente, lo único que espero es salir a la pista, sentirme competitivo y dar lo mejor de mí”.

“Va a ser un proceso duro al principio. Al final, llevo un año sin estar en una pista de tenis, simplemente he practicado durante el último mes a una buena intensidad. No digo que haya nada imposible, pero simplemente estar aquí es una victoria”.

Nadal reveló que tener la oportunidad de competir ha sido lo que más ha añorado durante su pausa por una lesión de cadera.

“Cuando no estás en pista echas de menos algunas cosas”, indicó. “Es algo que he venido haciendo durante casi toda mi vida. Cuando no puedes competir, echas de menos la competición, a los aficionados, añoras jugar en los mejores estadios y ver la grada llena”.

“Lo que más eché de menos es sentir que estás preparado para competir, para disfrutar y salir a por todas”.

Nadal aseguró no querer fijar “objetivos a muy largo plazo, porque no me veo jugando durante mucho tiempo”.

“Quiero intentar darme la oportunidad de ser más competitivo conforme avance la temporada”, indicó. “No soy un jugador que intente predecir qué tipo de cosas pueden ocurrir a corto plazo, y es más complicado todavía hacerlo a medio plazo”.

“Necesito afrontar este proceso aceptando la adversidad, sabiendo que las cosas no serán perfectas al inicio. Tengo que mantener la actitud adecuada y el espíritu de trabajo cada día”.

(Con información de ATP)