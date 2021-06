LONDRES._ La japonesa Naomi Osaka anunció su renuncia al torneo de Wimbledon, pero aseguró que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La baja de Osaka, número dos del mundo, es la segunda del día tras la de Rafael Nadal, que tampoco participará en el tercer Grand Slam del año. La nipona ya se bajó del pasado torneo de Roland Garros después de negarse a participar en ruedas de prensa por “salud mental” y tras ser amenazada con la expulsión del torneo y multada con unos 11 mil euros.

“Naomi no jugará Wimbledon este año. Va a tomarse algo de tiempo para pasar con amigos y con la familia”, apuntó en un comunicado su equipo.

“Estará lista para los Juegos Olímpicos y está deseando poder jugar enfrente su público en casa”, añadió.

Esta confirmación llega tras poner en duda el pasado mes de mayo la necesidad de celebrar los Juegos en la situación en la que se encuentra el país asiático.

“Soy una deportista y mi primer pensamiento es que quiero jugar”, dijo en declaraciones en mayo. “Pero como ser humano, veo que estamos en una pandemia y si la gente no está bien y no está segura, es una gran preocupación. No estoy segura de que sea lo mejor celebrar los Juegos”.