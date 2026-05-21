NASCAR de luto: muere Kyle Busch

Aunque no se reveló la causa de su muerte, horas antes se había informado que el piloto estaba hospitalizado por una enfermedad grave y que no participaría en la Coca-Cola 600 en Charlotte, donde Austin Hill fue designado para conducir el auto número 8.

El automovilismo estadounidense recibió un duro golpe este jueves 21 de mayo con el fallecimiento de Kyle Busch , piloto de NASCAR , a los 41 años. La noticia fue confirmada en un comunicado conjunto por la familia Busch, NASCAR y Richard Childress Racing , equipo con el que competía desde 2023.

Busch deja un legado histórico: dos campeonatos de la Cup Series (2015 y 2019), 63 victorias en la categoría principal y un total de 234 triunfos combinados en las tres divisiones nacionales, la cifra más alta en la historia del circuito. Apenas el pasado viernes había sumado una nueva victoria en la Truck Series en Dover.

Nacido en Las Vegas en 1985, hermano menor de Kurt Busch, Kyle debutó en NASCAR en 2003 y se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la categoría. Con Joe Gibbs Racing y Toyota consolidó gran parte de su carrera, además de fundar Kyle Busch Motorsports, estructura que alcanzó 100 victorias en la Truck Series.

Casado con Samantha Busch desde 2010 y padre de Brexton y Lennix, el piloto deja un vacío enorme en NASCAR, que lo calificó como un futuro integrante del Salón de la Fama y pidió respeto a la privacidad de su familia en este momento de duelo.