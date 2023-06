“Me siento bien, motivado y contento porque tenía muchísimo tiempo queriendo actividad boxística, es un deporte al que le he dedicado muchísimo tiempo y que no se me hayan dado las cosas es algo complicado, pero gracias a Dios ya tenemos una buena empresa como lo es JD Promotions en sociedad con BXSTRS. Tenía muchísimas ganas de pelear porque siempre estoy metido en el gimnasio y necesito desahogarme arriba del ring con una pelea”, mencionó Pedro.

Sus objetivos son claros y para ello buscará seguir su camino de manera positiva.

“Principalmente quiero cerrar un ciclo y buscar grandes oportunidades, las que he estado esperando desde los 15 años que llevo como profesional, pelear con la elite en los Super Mosca, nombres como ‘Chocolate’ González, ‘Gallo’ Estrada, ‘Bam’ Rodríguez, y tantos que hay en la baraja, Joshua Franco, Kazuto Ioka, contra todos ellos sin problema, lograrlo si Dios quiere y posteriormente subir Gallo para buscar una corona de campeón mundial. Tengo 34 años y los años se dejan venir rápido, sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero con la mente puesta en esa oportunidad, porque teniéndola, ya sabemos qué hacer, ojalá se dé y creo que vamos a poder lograrlo en esta empresa”, agregó el popular “Pedrín”.

El mazatleco cuenta con foja de 39-3-1 y tiene como meta el alcanzar los principales planos del boxeo mundial, además de enviar un mensaje a sus fans.

“Ganar la pelea del próximo 28 de junio en Culiacán, hacer un buen trabajo como lo he estado esperando, posterior a eso ver qué sigue, esperemos que sea una oportunidad de oro como lo es una eliminatoria ante un buen rankeado o directamente una pelea por algún campeonato del mundo”, dijo.

“Que vayan en busca de sus sueños y le echen muchas ganas, que no se rindan y yo soy un ejemplo de que el que persevera alcanza, hay tantas frases que he leído y hay una que me llamó mucho la atención, ‘Que nunca será derrotado aquel que nunca deja de pelear’, y creo que me describe muy bien”, finalizó.