“En esta etapa de mi carrera me siento muy bien, siento que estoy mejorando mucho y aprendiendo cosas nuevas, trabajando mejor en los entrenamientos, hemos hecho muy buen equipo mis entrenadores y yo, me siento fuerte y muy concentrado, pero sobre todo, muy motivado”, agregó.

“Mis planes son ganar mi siguiente pelea, ya falta un mes y es mi siguiente meta, después de eso tratar de conseguir un cinturón o un campeonato nacional, algo importante para México y continuar con una pelea en el extranjero, me gustaría presentarme en un escenario grande y de nivel internacional, ser un buen y digno representante de la bandera mexicana, siempre dejando un buen sabor de boca arriba del ring, tratar de conseguir cosas importantes”, mencionó Acosta.

Por último, Pedro Acosta deja un mensaje a todos sus seguidores.

“No me pierdan de vista, le estoy echando muchas ganas, entrenando muy fuerte para conseguir cosas importantes en mi carrera, que me sigan apoyando y no los voy a decepcionar, muchas gracias a las personas que siempre están al pendiente y alientan a seguir adelante, muy agradecido con ellos porque son una pieza muy importante y hacen que me motive, no se pierdan la pelea, una cartelera conformada por puros mazatlecos y buenos muchachos, peleadores que hemos compartido carteleras antes, esperemos que nos apoyen”, sentenció.