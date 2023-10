“Empecé con la labor altruista hace 20 años con la equinoterapia, ahí es donde me di cuenta lo bonito que se siente el ayudar a la gente, aportar un granito de arena para el bienestar de los demás, y 20 años después, se empieza a reconocer la labor que hemos estado haciendo. Me siento muy orgulloso, no me daba cuenta de las dimensiones que yo hacía hasta que vine y recibí este premio, y lo que le puedo decir a la gente es, que empiece a hacer una labor y trabajar en el bienestar de la comunidad, que tarde o temprano el reconocimiento llega, hay que tener paciencia y seguir trabajando, estoy orgulloso de mí y de la gente que me rodea, que me ha apoyado y me sigue en esta aventura”, mencionó.

De igual forma, el popular “Tory” dejó unas palabras de agradecimiento.

“El premio es por Familia Ejemplar y lo agradezco, primero que nada, a mi primogénito (Emiliano), a mi esposa que siempre ha estado ahí y me ha sacado adelante en todo, a mi hijo Mateo, a mi madre que siempre ha sido un apoyo y un amuleto de buena suerte, y no está de más decirlo, también al municipio de Culiacán y al presidente municipal, que ha brindado el espacio y nos ha dado el reconocimiento, validando el trabajo que por tanto tiempo hemos hecho”, agregó.