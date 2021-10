MÉXICO._ LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, fue sorprendido este martes mientras hablaba con su compañero Anthony Davis sobre la popular serie de Netflix El juego del calamar, según se aprecia en un video publicado en Twitter por el periodista deportivo Kyle Goon.

Al término de su turno durante rueda de prensa posterior a un partido de pretemporada, Davis le preguntó a si había acabado de ver la serie. “Sí, la terminé. ¿La has terminado? ¿La has visto? [...] Aunque no me gustó el final”, respondió.

“Sé que comenzaron con una segunda temporada, pero como, súbete al maldito vuelo, ve a ver a tu hija, hermano. ¿Qué estás haciendo?”, continuó James comentando una escena de la serie del momento antes de darle el relevo a su compañero de equipo ante la prensa.