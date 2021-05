Pero en cualquier caso, y por muy dudoso que sea la manera de Netflix a la hora de presentar sus éxitos (de sus fracasos no hay noticia), Bridgerton se ha situado por encima de otros fenómenos del servicio de streaming como The Witcher, Lupin, The Queen’s Gambit o incluso Stranger Things.

Creada por Chris van Dusen, Bridgerton narra las peripecias de ocho hermanos de una poderosa familia, que intentan encontrar el amor y su propia identidad en la alta sociedad del Londres del siglo XIX.