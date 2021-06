PARÍS._ Luego de conquistar por segunda ocasión el torneo de Roland Garros, Novak Djokovic se convirtió en tema de conversación tras haber regalado su raqueta a un niño mexicano.

En un video difundido en redes sociales, se puede observar al tenista serbio entregar su raqueta al pequeño que lo estuvo apoyando durante todo el partido.

Durante una conferencia de prensa, Djokovic reconoció que el pequeño mexicano lo estuvo alentando y dando tácticas en su encuentro con Stefanos Tsitsipas.

“Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba. De hecho, también me daba tácticas”, apuntó el tenista.