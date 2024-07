“Hubo un acuerdo, al principio habíamos dicho que se tenían que salir, pero conveniamos grandes cosas para Mazatlán, entre ellas que no solamente que pagan renta, ahora sí pagan, porque antes no se pagaba, ahora los espacios ya no los utilizan ellos en su totalidad, ya ahora nosotros tenemos prioridad sobre los espacios.

“En esta ocasión nosotros somos los que ponemos las condiciones sobre el uso del inmueble, también hemos venido conveniando con ellos (Mazatlán FC) lo que es la reestructuración de algunas áreas, mismas que servirán para el mejoramiento de esta unidad”.