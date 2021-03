“Ésta es la primera gran oportunidad que se presenta en toda mi carrera y no pienso desaprovecharla”, dijo Valencia (16-5-6, 5 KO’s), quien agregó que ha soñado con una batalla de este calibre porque tiene grandes metas que cumplir como pugilista profesional. “He tenido peleas bastante duras que no me han dejado casi nada. Ésta es una de ellas, pero que tiene un buen premio”, indicó.

Olmeda (16-0-0, 11 KO’s), dijo estar con mentalidad ganadora porque viene con la mejor preparación que jamás haya hecho.

“Estuve más de un mes entrenando en las montañas de Iztapalapa, y siento que con esa fortaleza debo salir con el brazo en alto. Ganar este cinturón es muy importante para mi carrera porque después de este combate vienen cosas muy interesantes”, señaló.