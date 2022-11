Así mismo, “The Businessman” es consciente de que en su última contienda tuvo algunos fallos, mismos que fueron factor para sufrir la derrota por la vía de las tarjetas ante Rafael Ortíz, pero que lo toma como experiencia y aprendizaje, algo de lo que él y su padre, Julio César Chávez, hablaron de cara a su nuevo reto.

“Tuvimos una plática porque no me fue bien en la pelea pasada y me cansé, pero hicimos el compromiso de echarle mucho más ganas para tirar más golpes, que siempre ha sido mi ‘Talón de Aquiles’, que me canso y dejo de tirar golpes”, agregó Chávez Carrasco.

Por último, el sinaloense con foja de 38-8-1 y 25 KOs, deja unas palabras para la gente que lo ha arropado en su carrera y espera continuar con ese apoyo para afrontar el compromiso en Los Cabos, BCS.

“Muchas gracias por siempre apoyarme, y a los que no también, son buenos siempre y gracias a todos, los esperamos este 25 de Noviembre, como siempre me voy a brindar arriba del ring, como sea siempre doy lo mejor de mí y doy un espectáculo, gane o pierda”, finalizó Omar Alonso.