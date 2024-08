“Entonces el hermano de mi mamá fue el que se dio cuenta de que esto no era normal, ya que a cada rato estaba entrando a la alberca”.

“A los 2 años ya sabía nadar ya que mi abuela tiene alberca en su casa, entonces desde muy pequeño me encantaba nadar”, sigue recordando Olvera.

Y no es una exageración: desde sus recuerdos más lejanos, el mexicano estaba en el agua.

“No me imagino la vida sin clavados”, dijo Osmar Olvera para Olympics.com.

El comportamiento excepcional del niño sorprendió tanto a su tío que le consiguió una prueba en el CNAR [Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento].

Sus dotes tampoco pasaron desapercibidas y con cuatro años Osmar Olvera inició en clavados.

“Desde el primer día me encantó. Me enamoré de este deporte. Es la sensación de volar, la adrenalina que desciende en cada clavado. Siempre me ha encantado”, dice Olvera ya sobre un recuerdo que sigue presente en su realidad.