CHARLOTTE._ Los Carolina Panthers asumieron un enorme proyecto este lunes, con la intención de convertirlo el ala cerrada.

Tan enorme, como 6 pies con 8 pulgadas de estatura y 245 libras de peso

El ex jugador de baloncesto de la División I, Colin Granger, comenzará su viaje al futbol americano luego de cinco años de jugar al baloncesto universitario para Ohio, Western Carolina y Coastal Carolina.

Como han pasado cinco años desde que dejó la preparatoria, era elegible para ser firmado por cualquier equipo como agente libre. Granger pudo haber sido seleccionado por cualquier equipo vía draft el año pasado.

Competirá por tiempo de juego en la plantilla de los Panthers con Tommy Tremble, Ja’Tavion Sanders, Jordan Matthews, James Mitchell y Dominique Dafney.

No se trata de la primera ocasión en que el head coach de Carolina, Dave Canales, y el gerente general, Dan Morgan, han sido parte de un experimento con un ex jugador de baloncesto. Ambos estaban en la directiva de los Seattle Seahawks cuando aquella franquicia firmó al ex jugador de Western Kentucky en baloncesto y futbol americano George Fant (6 piues con 5 pulgadas y 315 libras) para convertirlo en un híbrido entre tackle ofensivo y ala cerrada.

La diferencia, es que Granger nunca ha jugado al futbol americano.

Los Panthers esperan que Granger siga los pasos de Tony Gonzalez, Antonio Gates, Jimmy Graham y otros que han pasado de una carrera universitaria sobre las duelas a la NFL como alas cerradas exitosos.