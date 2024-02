MÉXICO._ Paola Espinosa, ex clavadista olímpica, volvió a reiterar su deseo de dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade) al término de la actual administración, donde la encabeza Ana Gabriel Guevara.

La doble medallista olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012, afirmó que, en caso de tener la posibilidad de encabezar el máximo organismo deportivo del país, su principal objetivo es estar al lado de los atletas para escucharlos y atender sus necesidades.

“Claro que estoy dispuesta a asumir ese rol en cualquier momento. No sé si se dará, pero ojalá que sí. Y si no, quiero dejar claro que, de estar en esa posición, me esforzaré al máximo por hacer lo mejor posible”, afirmó Paola.

“Es fundamental escuchar a mis compañeros, atletas, entrenadores, y doctores, quienes han pedido ser escuchados durante mucho tiempo. Y si no llego, siempre estaré apoyando al deporte de alguna manera”.

Espinosa ha tenido varias diferencias con Ana Guevara, pues desde su punto de vista, la actual dirigente de la Conade, no ha atendido a los atletas y, en lugar de ellos, los ha desprotegido, situación que le duele ver.

“Por supuesto (que duele), es algo que no es nuevo, ustedes saben porque lo han escuchado de mi propia voz y claro que me duele porque conozco la carrera y la vida de los atletas, por lo menos en clavados y se merecen lo mejor porque entrenan ocho horas diarias y porque están cumpliendo con lo que tienen que hacer y eso lo demostraron hace poquito en el Mundial (de Natación)”, expresó.