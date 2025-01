Tras el trágico accidente aéreo en Washington D.C., donde un avión de American Airlines colisionó con un helicóptero militar, surgieron versiones en medios de comunicación que afirmaban que el patinador Jon Maravilla había estado a punto de abordar la aeronave siniestrada, pero que su perro lo salvó indirectamente al impedirle viajar debido a restricciones de la aerolínea.

Sin embargo, el propio Maravilla aclaró en una entrevista con Daily Beat que esta historia no era real. Explicó que si bien tenía la intención de salir de Kansas lo antes posible, el vuelo que no pudo abordar no era el que terminó estrellándose. Además, confirmó que conocía a algunos de los patinadores que perdieron la vida en el accidente, lo que hizo que la tragedia le resultara aún más impactante.

En la aeronave accidentada viajaban varios atletas de patinaje artístico, incluidos entrenadores y familiares que regresaban de un campamento posterior al Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en Wichita. Según las autoridades, al menos 14 deportistas murieron en el siniestro, incluyendo compañeros de Maravilla en la disciplina.

Por su parte, la Asociación de Patinaje de Estados Unidos expresó su dolor por la pérdida de miembros de su comunidad y ofreció su solidaridad a las familias de las víctimas. Mientras tanto, la investigación sobre el choque continúa para esclarecer las causas del accidente y evitar futuras tragedias similares.