“Muy contento de estar haciendo historia, y justamente el lunes estaba hablando con un ex compañero de lucha, Alfonso Leyva Yépez, quien ha sido a Juegos Olímpicos en esta disciplina, me comenta que, desde el 2012, en mi peso (130 kilos), no se clasifica en unos Juegos Panamericanos, que, si yo llego a clasificar, haría historia, ya que desde el 2012 a la fecha no se ha clasificado a los Panamericanos en este peso (130 kilos)”, indicó el deportista sinaloense. “Sé que es una responsabilidad muy grande, pero y muy contento porque sé que me voy a enfrentar a grandes rivales en mi peso, tengo un rival que es primero del mundo, otro que es tercer lugar del mundo, pero eso me motiva que no estoy muy lejos de esos objetivos.

“Estoy trabajando, también soy uno de los más chicos de edad, pero no me rajo, doy todo en el colchón, en los entrenamientos, no doy el 100 por ciento, doy el mil por ciento y como decimos, en los entrenamientos es donde conseguimos las medallas, y en las competencias es donde vamos a recogerlas. Esperemos obtener un buen resultado, porque la verdad hemos estado trabajando muy bien, y me estoy preparando física y mentalmente”.

Admitió que va este Campeonato Panamericano, buscando el boleto a Juegos Panamericanos, pero sin quitar la mira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Exactamente, ese boleto lo ganamos en República Dominicana, muy contento porque soy el primer sinaloense que está rompiendo récords, y que vengan mucho más cosas, también, darle las gracias a todas las autoridades por todo el apoyo, y a todos los deportistas de mi disciplina que vienen atrás, que vean que si se puede”, expresó Paúl Morales.