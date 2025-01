CULIACÁN._ Muchos atletas descansaron estos días de fin de año, pero otros no. Tal fue el caso del luchador Paúl Baltazar Morales Bojórquez, quien no tuvo descanso, ya que la próxima semana estará participando en el Abierto Mexicano de Lucha “Oaxaca 2025”, donde buscará su pase para el Panamericano de la especialidad, a celebrarse del 10 al 13 de mayo en Monterrey, Nuevo León.

Antes de viajar a Guadalajara, Jalisco, a su última fase de entrenamiento, el luchador sinaloense comentó sentirse motivado de entrar ya en acción. “Hemos tenido un muy buen entrenamiento, no hemos quitado el dedo del renglón, no nos queremos confiar, sabemos que somos el rival a vencer, no nos podemos confiar y más en esta etapa que es muy importante, y vienen grandes competencias que serían para el ciclo olímpico”, indicó Morales Bojórquez antes de iniciar con sus entrenamientos. “Estamos muy motivados porque, como dices, tendremos una competencia aquí en casa (Panamericano), en Monterrey, que es muy importante, pero primero tendremos el segundo nacional clasificatorio, en Oaxaca, del 22 al 25 de enero. Me siento muy contento para dar lo mejor”.









Adelantó que, en caso de ganar el Abierto Mexicano de Luchas, aseguraría su pase al Panamericano. “Tenemos entendido que así sería, ya que el anterior Grand Prix también lo gané, pero si llegara a pasar algo, que esperemos que no, que si llegara a perder o no quedara en el mismo lugar (primero), habrá una eliminación interna, pero nos estamos preparando bien para que eso no suceda, nos hemos dejado de entrenar y no hemos quitado el dedo del renglón”, expresó el navolatense. ESPERA DAVID MORALES SU DEBUT EN LUCHAS Aunque ya sabe lo que se siente portar el nombre de Sinaloa en el pecho, no se confía, y más ahora que estará en una nueva disciplina, luchas asociadas. David Salvador Morales Rocha, quien es sobrino de Orestes Morales y primo del seleccionado nacional Paúl Morales Bojórquez, debutará en la disciplina que han puesto en alto sus familiares.

“Me siento muy bien, preparado porque tengo a Paúl (Morales), apoyándome y entrenándome. Me siento listo, preparado, fuerte para debutar en luchas porque no todos tienen a alguien del nivel de Paúl que te esté aconsejando y preparándote a este ciclo que se viene”, destacó el joven que el año pasado se quedó a nada de avanzar a los Nacionales Conade 2025 en la disciplina de levantamiento de pesas.

Ahora, Morales Rocha espera que todo sea diferente y pueda estar presente en los Nacionales Conade 2025. “En las pesas no se me dio avanzar a los Nacionales, esperemos que esta vez sea muy diferente, quiero llegar mucho más lejos de lo que esperaba en las pesas, no niego que me fue muy bien en las pesas, estoy feliz de haber estado ahí, pero hay que seguir adelante y dar todo lo que uno tiene en esta nueva etapa, y este nuevo inicio”, comentó el ahora luchador. Aunque su tío Orestes logró buenos resultados, y su primero Paúl es seleccionado nacional, buscará seguir sus pasos, pero con la intención de llegar más lejos.