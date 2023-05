BUENOS AIRES, Argentina._ Pese a perder 3-1 ante el venezolano Moisés Pérez, Paúl Baltazar Morales Bojórquez logró, para México, la plaza a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

Morales Bojórquez admitió sentirse contento por el resultado, mas no satisfecho, ya que deseaba una medalla.

“Sabía de un principio que me iba a enfrentar con los mejores de América, los mejores del mundo, con la crema y nata de la lucha, yo no me rajé, desde que entré, entré con todo, con el trabajo que se hizo con mis entrenadores, lo cual se cumplió, que era meter puntos, y lo hicimos, sabemos que tenemos que trabajar de nuevo”, expresó vía telefónica desde Argentina.