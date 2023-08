“La verdad no me esperaba la posibilidad de la pelea con él (Carlos Cuadras), me habían dicho varios nombres y al último salió que sería Carlos Cuadras. No me sorprende porque estamos en la misma categoría, pero así es esto del boxeo y nos tocará pelear con el que sea”, dijo Guevara.

“Ahorita estoy con muchas ganas de pelear y más que nada de pelear por el título del mundo y en Supermosca, una categoría que está bien puesta en los ojos de la elite del boxeo”.