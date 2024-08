“Muy orgullosa, la verdad muy feliz por esta locura, tal vez apenas me está cayendo el veinte de la medalla. La verdad son unas sensaciones increíbles, estoy muy feliz de poder traer esta medalla a México”.

“No esperaba tanta gente aquí, no esperaba todo el apoyo, muchas gracias estoy muy feliz por estar aquí en México, en mi país y poder celebrar la medalla con todo el país. Me siento muy orgullosa, es como un sueño ahorita”, destacó la judoca.

Sobre sus planes, comentó: “Ahorita me toca un poco de descanso, recuperarme de algunas lesiones que tengo y ya después de eso, disfrutar con mi familia y partir de nuevo de ahí”.

“Creo que es un resultado demasiado importante no sólo para el país, sino para el judo mexicano, creo que logré poner el judo mexicano en el mapa y espero que mucha gente del país se acerque al judo y disfruten lo bonito que es el deporte. Espero esto inspire a todas las generaciones que vienen, que el judo es un deporte bonito y que, si te dedicas, todo se puede lograr”.

Prisca Awiti resaltó que la preparación que realizó para su cita olímpica fue la adecuada.

“Toda la preparación fue para eso, en el momento, como siempre digo, me concentro y voy combate por combate, eso hice ese día y me hizo llegar a una final olímpica. La verdad es que todavía como que no lo asimilo, necesito ver todos los combates de nuevo, como digo es un sueño cumplido, un gran logro para mí y toda mi familia y para todo el país”, concluyó.

Por su parte, Vanessa Zambotti, triple medallista panamericana de judo, quien también se dio cita para recibir a la medallista olímpica destacó: