La mexicana Prisca Awiti se quedó muy cerca de alcanzar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de caer en la final ante la eslovena Andreja Leski, en la categoría de -63 kilos.

Lo conseguido por la azteca ya es algo histórico, ya que es la primera vez que una luchadora mexicana llega hasta esa instancia de la competencia en unos Juegos Olímpicos, lo cual se maximizó con la presea plateada.

Prisca Awiti Alcaraz, de 28 años de edad y de origen británico. representa a México por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos. La judoca, de madre mexicana y padre keniano nació en Londres y representa a nuestro país desde 2017.

Awiti, que asistió a Tokio 2020, logró subir al podio en los Juegos Panamericanos de 2023 donde ganó la presea de bronce. También fue medallista del Campeonato Panamericano de Judo de los años 2021 y 2023.

“Me defino como una persona disciplinada en la vida, alguien a quien le importa mucho su familia y su imagen, también soy amable. Cuando me enfoco en algo, lo doy todo hasta que lo logro, tengo la habilidad de hacer que la gente se acerque a mí”, contó la deportista en un comunicado que publicó la Conade.

“Le podría decir a mi yo de niña que lo logramos, que valió la pena todo lo que pasamos, lo bueno y lo malo. Que la felicito por no rendirse en ningún momento y seguir adelante, dar todo en cada momento. Hay personas que pensaste iban a estar todo el tiempo pero no, así como han habido personas que jamás imaginaste seguirían aquí. Muchas gracias por la fuerza que me diste para lograr mis segundos Juegos Olímpicos”, agregó.