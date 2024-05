Hubo un momento, hace muchos años, en el que De la Hoya ocupó un estatus similar al que disfruta hoy en día Canelo, pero cuando se le preguntó sobre las perspectivas de Munguía, el promotor respondió tajante: “Es una bestia. Cambio de guardia, cariño. Cambio de guardia. Vamos”.

“Como peleador, siempre hablo sobre los peleadores en el ring. Fuera del ring, la historia es completamente diferente. Todo el mundo habla de mí fuera del ring: la mierda que hacía siempre, en el pasado. Es lo que es. Está a la vista, lo que sea. Dentro del ring nadie puede criticarme. Ese es el respeto que merezco”, añadió De la Hoya.

“Pero Canelo hablando de toda esta mierda, eso es todo. Es una mierda. El hecho de que no pueda estar cerca de mí porque no le presta atención, es algo muy importante para él y le jode la cabeza. No lo entiendo porque es un gran luchador. Lo respeto como luchador, pero no lo respeto como persona”, agregó el Golden Boy.

En una entrevista con el canal Fight Hype, manifestó que Álvarez era un desleal por todos los diferentes cambios que ha tenido en su extensa carrera en el boxeo.

“Un día, un reportero me preguntó si Canelo necesitaba otro entrenador y respondí que tal vez, yo tuve siete diferentes en mi carrera. Sugerí que Eddy Reynoso podría necesitar ayuda y de pronto me tacharon de hipócrita, de desleal, así empezó todo”.

De la Hoya también recriminó al Canelo, pues según él nunca le agradeció cuando trabajó a su lado e incluso hizo que tuviera un jugoso contrato.

“¿Quién carajos es el desleal aquí? El que brinca de promotor en promotor, de contrato en contrato con televisoras, creo que queda claro quién es el malagradecido. Jamás recibí un gracias cuando le conseguí el que era el contrato más grande de su carrera, que se pudra, al carajo”, dijo De la Hoya.