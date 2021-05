Sin embargo, las cosas no fueron del todo sencillas para Radamés, pues el seguir los pasos de su padre fue un gran compromiso para él, por lo que trabajó arduamente para buscar estar a su nivel.

“Ya para el año de 1992, me metí de lleno como auxiliar de mi padre en ese entonces, pero al llegar el año 2000, comencé mi carrera como entrenador titular”.

“El hecho de ver como le vas enseñando a los niños, el ver su avance cada día en elementos técnicos, así como también que en el transcurso de semanas un joven que llegó sin saber nada, ahora ejecuta ciertos elementos como un verdadero boxeador, fue lo que me llamó la atención”.

“De inicio, fue un compromiso grande, por el peso que sentía detrás de mí, porque mi papá fue un entrenador bastante destacado a nivel nacional y estatal, con excelentes logros y un gran número de campeones y seleccionados nacionales como Manuel Verde, quien fue olímpico en Barcelona 92”.

“Si existía esa presión, pero lo que me ayudó fue que me formé con él, entonces las bases que tengo como entrenador, nacen de la escuela que me brindó mi papá”.

El haberse formado bajo la tutela de su padre, fue el factor que le permitió a Radamés sentirse seguro de lo que hacía, pues siempre ha contado con él en el desarrollo de esta profesión, al punto de ser en la actualidad uno entrenador reconocido a nivel nacional.

“En el transcurso de los años, uno va estudiando, se va capacitando y adquiriendo experiencia, para poder darle un toque casi de manera individual a la escuela que uno maneja en su academia”.

Con 21 años como instructor, el camino no ha sido sencillo, pues para Hernández, el conseguir jóvenes en su mejor desempeño, requiere de mucha dedicación y compromiso.