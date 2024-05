Este sábado, Rafael Nadal puso punto final a su participación en el Internazionali BNL d’Italia, tras caer en segunda ronda frente a Hubert Hurkacz por 6-1, 6-3. Más allá del resultado y de las sensaciones, el español hizo una primera reflexión para acogerse al ADN que lo ha identificado durante toda su carrera.

“Hay que aceptarlo. Fue un día duro para mí en todos los sentidos, porque me sentía más preparado de lo que demostré”, reconoció el diez veces campeón del ATP Masters 1000 de Roma en la sala de conferencias. “Eso me da una mala sensación, porque sintiéndome mejor no puedo demostrarlo en pista”.