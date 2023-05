PALMA._ El regreso de Rafael Nadal al ATP Tour tendrá que esperar, al menos, hasta final de año. Así lo ha anunciado este jueves el propio protagonista en una conferencia de prensa en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Mallorca.

El siguiente objetivo fue llegar en las mejores condiciones posibles a la gira de tierra batida, una superficie y momento del año que tantos éxitos le ha concedido a lo largo de su laureada carrera. Sin embargo, fue baja en Montecarlo. “Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel”, dijo en ese momento.

Nadal no pudo retornar en los tiempos que se estimaron en un primer momento. Se vio obligado a renunciar a los primeros ATP Másters 1000 de la temporada en Indian Wells y Miami. “Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Me preparo para volver en las mejores condiciones”, anunció a través de las redes sociales el 28 de febrero.

Tampoco pudo estar en Barcelona ni en Madrid. “Desgraciadamente, la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir”, explicó de manera rotunda el 20 de abril, al tener que bajarse de dos torneos ATP que juega en casa.

Más tarde fue Roma, quien echó en falta la presencia del campeón de 22 Grand Slam. Y este jueves 18 de mayo, definitivamente, comunicó que no solo no podrá estar en Roland Garros sino que no jugará más, al menos, hasta final de temporada.

De esta forma, el 14 veces campeón en París no podrá defender un título, que únicamente no ha llevado su nombre en cuatro ocasiones desde 2005. Esta edición será la primera en la que Nadal no esté presente desde que debutó. Desde entonces ha jugado 115 partidos, donde ha registrado un increíble récord de 112-3 para proclamarse el Rey indiscutible de París y de la superficie en la historia de este deporte.

