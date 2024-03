Los fans de Rafael Nadal tendrán que esperar un poco más para verlo de nuevo en acción en un gran torneo. El tenista español anunció el 6 de marzo que renuncia al Másters 1000 de Indian Wells 2024 porque aún no se siente listo para jugar al máximo nivel.

“Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo”, comunicó Nadal, de 37 años, a través de sus redes sociales y de una nota publicada por el torneo.

“Todo el mundo sabe cuánto me gusta este lugar y cuánto me gusta jugar aquí en Indian Wells. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para entrenar y tratar de prepararme. He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro preparado para jugar al más alto nivel en un evento tan importante”, explicó.