Desde su arribo a Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez ha enfrentado críticas constantes, siendo una de las voces más contundentes la de Ralf Schumacher, ex piloto alemán y hermano del legendario Michael Schumacher.

Tras el Gran Premio de México, Ralf no dudó en expresar su opinión sobre el futuro del mexicano en el equipo austriaco, afirmando que no solo no continuará en 2025, sino que ni siquiera terminará la actual temporada.