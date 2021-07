“Además, es algo que hago para apoyar al medio ambiente, pues el hecho de que yo pueda dar la vuelta al mundo con mi propia fuerza, refleja que no es necesario el tener un vehículo para ir a cualquier lugar”.

“Por otro lado, al momento de cruzar en Rusia en bicicleta, las cosas fueron distintas porque me tocó enfrentarme a un fuerte cambio climático, al punto de estar a menos 20 grados”.

“Al cruzar el Mar Mediterráneo tenía muchos problemas con las fuertes corrientes que me tocaron, así como también el llegar a toparme con bancos de aguas malas, que me terminaron picando en la cara”, expresó.

Sin embargo, este factor no ha servido más que para impulsar el entusiasmo de Deichmann, quien se ha mostrado fascinado de poder realizar su recorrido por México.

“Tuve muchos problemas al encontrarme con fronteras cerradas por lo del Covid-19 y tenía que cambiar mi ruta. De hecho, la etapa de correr la tenía pensada realizar en Estados Unidos, pero no pude entrar y es por eso que me desvié por acá por México”.

“Me gusta mucho México, aquí estoy feliz, tuve muchas dificultades por la comida en una parte de mi recorrido, pero la gente me trató muy bien, siempre apoyándome y dándome algo, agua, y eso me emociona y ayudó bastante”.

“Hace dos meses estuve recorriendo un país a menos 20 grados y hoy estamos aquí, en un clima muy diferente y más difícil porque tiene mucha humedad, pero me siento tranquilo y a eso vengo”.

Finalmente, el triatleta extremo germano declaró estar contento de hacer este tipo de travesías y más, al saber que cuenta con el total apoyo de su familia, quienes en todo momento lo están animando para cumplir sus retos.

“Mi familia me apoya mucho. Mi mamá está un poco preocupada y con gran razón, quiere que su hijo esté en su casa, pero acepta que soy feliz haciendo esto y me apoya, así como mi papá, quien siempre me ha apoyado y ayudado en mis aventuras”.