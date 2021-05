CULIACÁN._ La Dinastía Soto continuará en la función de Box TVP del próximo 4 de junio en Culiacán. Miguel Armando Soto (4-0), sobrino del ex campeón mundial Humberto “Zorrita” Soto, volverá a ver acción después de un año y medio en una pelea a cuatro rounds en los pesos superligeros.

El boxeador mochitense tuvo su última pelea el 1 de noviembre de 2019, cuando venció en el tercer asalto a José Valdez Piñuelas, por lo que se mostró agradecido y ansioso de poder hacer su regreso tras una larga pausa dentro de dos semanas más.

“Me siento agradecido primeramente por la oportunidad, desde que empezó la pandemia no había tenido la oportunidad de pelear. Gracias a Dios he tenido una buena preparación, no he dejado de entrenar en este tiempo, ahora solamente le pisamos el acelerador para cerrar con todo”.

Soto se enfrentará a Armando Lizarraga (0-2) buscando extender su marca perfecta como profesional, pues las cuatro victorias que se ha apuntado hasta el momento han llegado por la vía rápida.

“He tenido muy buenas sparrings, me han ayudado muy bien en el gimnasio, no me puedo quejar. Me siento emocionado para este 4 de junio llegar a Culiacán, vencer al primer rival que será la báscula, no creo que ese sea un problema y en la noche del viernes ir por la victoria y seguir invicto”.

La cartelera de Boxing Club Promotions contará con público limitado por los protocolos contra el Covid-19 y será transmitido totalmente en vivo en pago por evento en FITE TV y diferido en Estados Unidos por LATV y en México por los canales de Xti-TV y TVP.