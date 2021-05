CULIACÁN._ Después de su reciente derrota frente a José Félix Jr. en la primera función de Box TVP, Adalberto Borquez (30-22-1) está listo para regresar a la acción el próximo 4 de junio en las preliminares de la pelea de título mundial de la AMB entre Isabel Millán y la venezolana Eva Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

El “Terrible” no pudo salir para el tercer asalto ante Josesito por un problema en el brazo. Sin embargo, ahora tratará de reivindicarse de esa actuación para ir en busca de un nuevo aire en su carrera a sus 37 años de edad.

“Me afectó la lesión, no se me dieron las cosas, hice la pelea pero con el temor de que me fallara el brazo. Perdimos pero ahora lo que quiero es retomar mi carrera y pelear contra cualquier invicto de Culiacán en peso ligero”, declaró.

Su próximo rival será el joven Gerardo Martínez (5-4-1), quien en noviembre le sacó un empate a Erick León tras diez rounds, aunque la atención de Borquez está puesta en otro boxeador que está llamando la atención en la capital sinaloense con sus knockouts.

“Me dijeron que me querían echar a Martín León, no me mortifica pelear con ninguno de ellos. Esos peleadores son buenos, son fuertes pero yo sé que bien entrenado nadie me gana. Ahora sí me estoy preparando y quien sea es bienvenido”, finalizó.

El ex retador al campeonato de la FECARBOX ha registrado tres derrotas en sus últimas tres peleas, siendo su última victoria en febrero de 2020 ante Rigoberto Armenta, por lo que será de vital importancia para sus aspiraciones salir con la mano en alto el 4 de junio.

La cartelera de Boxing Club Promotions contará con público limitado por los protocolos del Covid-19 y será transmitido totalmente en vivo en pago por evento por FITE TV y diferido en Estados Unidos por LATV y en México en los canales de Xti-TV y TVP.