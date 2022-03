“Regreso a una plaza a la que considero he dado el mejor básquetbol en lo personal, en donde mi carrera se ha visto muy beneficiada, he tenido buenos números, buenas actuaciones, y sobre todo, bien agradecido con la afición que siempre me ha arropado de la mejor manera”, dijo Casillas González.

El experimentado jugador que fue parte de equipos de Mazatlán en Cibacopa de 2015 a 2017 estará reportando desde el arranque de los entrenamientos el próximo 15 de marzo.