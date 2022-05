CULIACÁN._ Después de tantos meses de espera, finalmente Rodolfo “Elegante” Bustamante hará su regreso al ring en la cartelera de The Brothers Promotions y Boxing Club Promotions el próximo 10 de junio en el Alpha Gym , enfrentándose a Gregorio Soto en una pelea a seis asaltos en los pesos ligeros.

“Es una preparación algo larga ya que hemos tenido otras fechas pero por ‘x’ o ‘y’ se cancelan, pero me ha servido porque así me acoplo más con mi entrenador, me siento muy bien arriba del ring”.

Como es costumbre cada vez que pelea, el culiacanense espera contar el apoyo de toda su gente, tanto de la que se dé cita en el Alpha Gym como de los que sigan la transmisión por la televisión en Box TVP.

“Estoy muy agradecido con la gente de Culiacán y con todos los que me sigue mi carrera ya que siempre me hacen llegar un mensaje de motivación y saber que siempre están al pendiente de ‘El Elegante’”.

Bustamante ostenta un récord como profesional de diecisiete victorias, una derrota y un empate en diecinueve contiendas. En 2019, conquistó el Campeonato de la Costa del Pacifico de las 130 libras y su único descalabro fue ante Eliot Chávez en una pelea por el Campeonato de la NABF.