Rosa María Guerrero debutó en los Campeonatos Mundiales de Paratletismo, en la edición de Londres 2017, en donde logró subir al podio tras conquistar la presea de bronce en la prueba de bala F55. En el Mundial de Dubái 2019 ganó el boleto para México a los Juegos Paralímpicos de Tokio, al concluir en el cuarto puesto en la final de lanzamiento de disco, clasificación F55.

“Para mí sería el tercer Campeonato Mundial (París 2023), el pasado fue en Dubái me quedé en cuarto lugar por unos pocos centímetros, cerca de la medalla de bronce; pero en esta ocasión vengo súper preparada y al triple de disciplinada, no me gusta hablar de mis expectativas, me gusta que mis resultados en las competencias hablen por mí”, destacó la ganadora de dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.