$!Rugen los motores en el magno desfile de la Semana de la Moto Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer la hermandad biker un año más, miles de motociclistas locales y foráneos tomaron este sábado el malecón y la zona turística de Mazatlán para participar en el tradicional magno desfile de la Semana Internacional de la Moto 2026. La caravana motorizada inició su recorrido desde el Parque Ciudades Hermanas, donde el rugir de los motores marcó el arranque de una jornada llena de fiesta, adrenalina y pasión por las dos ruedas, ambiente que contagió a los mazatlecos para sumarse al trayecto con sus propias motocicletas.











Durante el desfile se pudo apreciar desde motocicletas tipo chopper, deportivas tipo ninja, motocross, motonetas y hasta cuatrimotos, que recorrieron Paseo Claussen y la Avenida del Mar; mientras que familias, turistas y aficionados se dieron cita para saludar a los bikers y capturar el mejor momento con sus dispositivos móviles. El contingente fue encabezado por los distintos motoclubes organizadores del evento, que estuvieron acompañados en el banderazo inicial por Francis Cázares, presidenta de Canaco; Cecilia Osuna, presidenta de Canirac Mazatlán; y Alí Zamudio, representante de Sedectur, entre otras autoridades e invitados.











El desfile también destacó por la creatividad de varios participantes, quienes se presentaron caracterizados como personajes de películas, videojuegos y videos musicales, aportando un toque festivo y original que mantuvo encendido el ambiente rockero a lo largo de todo el recorrido. Como ya es tradición, al llegar a la zona de Valentino’s, algunos motociclistas realizaron las clásicas acrobacias conocidas como “stunt riders”, ejecutando piruetas, caballitos y arrancones que provocaron la ovación y el entusiasmo del público asistente.











Con la celebración del desfile, la Semana Internacional de la Moto 2026 confirmó su gran éxito como uno de los eventos más esperados en Mazatlán, dejando todo listo para el cierre de actividades en la Plaza de la Moto, donde se dará la clausura con conciertos y demás actividades.

La clausura se realizará este sábado por la noche en el Foro Biker, ubicado en el Centro de Convenciones, donde se presentarán los grupos Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y Mago de Oz.