George Russell ha acusado a Max Verstappen de “cruzar una línea” tras las consecuencias de la audiencia de los comisarios por el incidente de clasificación entre ellos la última vez en Qatar.

Ambos pilotos fueron citados ante los comisarios el sábado por la noche, ya que Verstappen fue investigado por conducir innecesariamente lento en una vuelta de enfriamiento en la Q3, y Russell sintió que el piloto de Red Bull le había impedido avanzar. El neerlandés recibió posteriormente una penalización de un puesto en la parrilla, relegándolo al segundo lugar de la parrilla, mientras que Russell ascendió a la pole position.

Verstappen consiguió la victoria en el Gran Premio del domingo, con Russell cruzando la línea en cuarto lugar, pero en la conferencia de prensa posterior a la carrera, el cuatro veces campeón del mundo declaró que había “perdido todo respeto” por el piloto de Mercedes.

“He estado en esa sala de reuniones [de comisarios] muchas veces en mi vida, en mi carrera, con gente con la que he competido y nunca he visto a nadie intentando joder a alguien de esa manera”, dijo Verstappen. “Y eso para mí... me hizo perder todo el respeto”.