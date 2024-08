“Lo vamos a apoyar en todo lo que podamos desde la Universidad y ese es el encuentro, ya que él esté aquí en una charla podríamos tener cómo lo podemos ayudar. Lo primero que se me ocurre es una buena beca para que él siga aportando como deportista. En algún momento seguramente él va a ser entrenador, pero ahorita lo que queremos es verlo en su esplendor y para ello hay que apoyarlo no con palabras ni discursos, que se vea el apoyo”, agregó Lizárraga Otero.

“Entonces estos referentes hay que apoyarlos, no con palabras, no con discursos, a ver cómo se les puede ayudar, qué necesitan ellos, todo ello (mejorar las instalaciones deportivas) y lo he dicho con respecto al Gobierno del Estado, pues hemos tenido nuestras desavenencias, pero al margen de las desavenencias yo lo he platicado con el Gobernador, un gimnasio, un aula constrúyanlo ustedes, y la convocatoria sería a ellos. Imagínense todos los muchachos que van a querer practicar box, que van a querer que un entrenador como Radamés los entrene, eso es una extraordinaria noticia.

“Muchachos que van a estudiar Nutrición porque ahí estudia Marco Verde, gente que a lo mejor dijo la escuela no es para mí, porque lamentablemente el redes sociales muchos influencers los han escuchado, no estudies, no vale la pena invertirle tiempo y dinero a una carrera universitaria, bueno, pregúntenselo a Marco verde”.

También invitó a quienes puedan y quieran donar en especie algún material o producto a la UAS como bote de pintura, equipo, se pueden acercar y todo quedará inventariado, pero también pueden apoyar con mano de obra y acudir un día a realizar una labor social como apoyar en pintar un aula o un espacio.