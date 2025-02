“Sí, la verdad me siento muy contento de todo este año lograr esto, nunca imagine que lo lograría en mi primer año, y pues gracias a Dios, aquí andamos dándole con todo y sin aflojarle, gracias a mi entrenador y a mi primo Paúl que me han estado apoyando en este ciclo, no hay que aflojarle y darle con todo para conseguir el pase para los Panamericanos Junior”, expresó el luchador sinaloense.

El joven, de apenas 17 años, destacó que es un sueño cumplido en apenas su primer año en la disciplina.

“Es un sueño, nunca me había imaginado a llegar a tal punto pero gracias a Dios yo he dado todo de mí, no he aflojado y las personas que me han apoyado no se han rendido conmigo y nunca me rendiré para demostrar de lo que estoy hecho y de lo que está hecha la dinastía Morales”, destacó Morales Rocha.

Cabe destacar que Morales Rocha, quien viene de ganar medalla de oro en el Abierto Mexicano de Luchas, celebrado el mes pasado en Oaxaca, debutará en la etapa estatal en la disciplina de luchas, luego de haber participado en Levantamiento de Pesas donde no pudo avanzar muy lejos.

Por su parte, Orestes Morales, tío y entrenador de David, se emocionó al saber que tendrá dos de sus atletas concentrados en el CNAR, teniendo claro que David dará lo mejor para lograr la clasificación.

“Así es, estamos muy contentos porque sé que David dará lo mejor de él en el campamento durante dos meses, y además se concentrará para participar en los Nacionales Conade”, destacó el entrenador.