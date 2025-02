Mientras que en la categoría Sub 15 se obtuvieron dos preseas de oro, misma cantidad que en la Sub 21, en la categoría Sub 18 fue la que mejor rendimiento mostró, con seis medallistas dorados, en esta última cabe destacar a David Rea, Yuren Sánchez y Janeth Duarte, quienes pasaron de ganar bronce en 2024 a llevarse hoy el primer lugar de todo Sinaloa.

CAMPEONES ESTATALES DE JUDO

-Sub 15

María Paulette Valverde Gutiérrez

Kyara Scarleth Navarro Corzo

-Sub 18

Samanda Yamileth Palomares

Lizbeth América Hernández Garzón

Karla Janeth Duarte

Enrique Eduardo Adolfo Fausto Ayala

Jesús Yuren Sánchez Gordillo

David Alejandro Rea

-Sub 21

Héctor Rodolfo Sánchez Vázquez

Julio César Rojas Pineda