CIUDAD DEL CARMEN._ Los ajedrecistas sinaloenses se mantuvieron en la pelea por las medallas en la disciplina del ajedrez en los Nacionales Coande 2024, al jugarse cuatro rondas.

Este jueves, la delegación de Sinaloa tratará de cerrar fuerte y buscar subir a lo mas alto del podio.

Yaen Sáenz Cabrera mantuvo su buen ritmo en la categoría Sub 12 Varonil, sumando tres de cuatro puntos posibles.

Mariana Félix León, quien no tuvo un buen arranque en la categoría Sub 16 Femenil, enderezó el camino en el deporte ciencia y también suma tres de 4 puntos.

Francisco Javier Paredes Guzmán, en la Sub 20 Varonil, volvió a igualar, sumando dos puntos.

En la categoría Sub 20 Femenil, Rayda Eliza Leal Ruiz tuvo una mala ronda, sufrió una derrota, pero tiene dos puntos; Dante Aldebaran Valverde González (Sub 16 Varonil) tiene par de unidades; Alexia Lizbeh Inzunza Becerra ya sumó una unidad, en la categoría Sub 12 Femenil, mientras que César Armando Aroche Ramos (13-16 Años Varonil) no ha podido sumar punto alguno.