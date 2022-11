MAZATLÁN._ Sergio “Tiburón” Velarde no quita el dedo del renglón hasta poder cumplir su sueño de cruzar a nado el Canal de la Mancha .

Debido a la pandemia debió parar, pero este 6 de noviembre cumplirá este reto y que le servirá de preparación a futuro.

“Ya estaba encaminado para buscar este reto, pero pasó lo de la pandemia, hoy lo tengo que hacer porque el tiempo es hoy, por mi edad, tengo 57 años y no hay tiempo, es por eso que me preparé, me preparé de nuevo.

“No es fácil esto, es algo complicado te lo aclaro, pero tengo todo el entusiasmo y coraje, y la fe en Dios de lograr este reto”.