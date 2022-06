“Estoy concentrado en que no debo de perder y menos aquí que estoy en mi casa. Tengo la gran motivación de mi familia y amigos. Primero Dios quiero y voy a volver a ser campeón nacional, deseamos que Sinaloa tenga un buen resultado. Tenemos que pensar positivos y para eso hemos trabajado”, dijo el joven que lidera a la delegación sinaloense.

“Es una emoción muy grande, es mi primer nacional y arrancarlo para Sinaloa, sí se sienten los nervios, pero ya estando arriba del ring se quitan, tenemos que darlo todo por Sinaloa. Mi familia me siguió por la transmisión del Instituto, después vendrán a verme. Ahora debemos de concentrarnos para dar lo mejor en la siguiente pelea, ésta fue dura y las que sigan serán más”, explicó el deportista originario de Ahome.

La tercera victoria de la competencia la protagonizó otro debutante, Samuel Ruiz, de Ahome, quien alzó lo brazos ante el representante de Oaxaca, Iván Herrera, en el peso Gallo Ligero (52 kilogramos).

“Es mi primer evento nacional, me sentí muy contento con la victoria, por el trabajo físico que hicimos y poder venir aquí a hacerlo, la verdad me siento muy contento. Me acompañó mi hermano, y mañana vendrán mis papás. Estoy contento porque vienen a verme y apoyarme”, explicó el atleta.

La cuarta victoria fue para Juan Zazueta en los Semipesados (80 kilogramos) al no presentarse su rival de la Ciudad de México. Y José Rubio, en el peso Ligero (60 kilogramos), pasó bye.

LAS DERROTAS

Mientras que Juan Hernández, de Mazatlán, perdió por decisión dividida ante Josué Tlapatotolei en el peso Pluma (57 kilogramos). Santiago Vargas se llevó la derrota por RSC en el primer round.

PROGRAMACIÓN PARA SEGUNDO DÍA

En el primer día de cuartos de final, Sinaloa subirá al ring a 11 pugilistas.

En la categoría Junior, Elvin Soto, de Ahome, se enfrenta a Diego Romo, de Veracruz, en el peso Mosca Ligero (48 kilogramos).

Jorge Sánchez, de Mazatlán, se mide a Luis Gael Mejía, de Puebla, en el peso Gallo (54 kilogramos).

Lenin Aldama, de Salvador Alvarado, en el peso Ligero (60 kilogramos), disputará su pase a la siguiente fase ante Samuel Arias de Tabasco.

Bryan Gastélum, de El Fuerte, en el peso Medio Ligero (70 kilogramos), enfrentará a Christofer Jiménez de Chiapas.

Por último, Víctor Guerrero, de Mazatlán, tiene su debut ante Arturo de Luna, de Nuevo León, en el peso Pesado (+80 kilogramos).

En los Juveniles, Kevin Ontiveros, de Ahome, se enfrenta a Mauricio Ruiz, de Nuevo León, en el peso Mínimo (46-48 kilogramos).

En el peso Gallo (54 kilogramos), Paúl Rubio, de Ahome, se mide a Ezequiel Cabrera de Sonora.

En tanto, Josué Rubio, de Ahome, en el peso Ligero (60 kilogramos), se mide a Carlos Hernández de Morelos.

Marcos Osuna, de Culiacán, en peso Welter (67 kilogramos) buscará su pase a la siguiente fase ante Jorge Montoya de la Ciudad de México.

En cuanto a la rama femenil, Daniela Ruiz, de Mazatlán, hará su aparición ante Bárbara Shomara Alanís, de Quintana Roo, en el peso Pluma (54-57 kilogramos).