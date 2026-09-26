$!Sinaloa arranca con seis oros y dos bronces en paranatación de la Paralimpiada Nacional Conade 2026

Ximena Reyes Hampl consiguió dos medallas de oro. La primera fue en los 100 metros libres, con un tiempo de 1:36.84, mientras que posteriormente se impuso en los 50 metros dorso, al detener el cronómetro en 58.38 segundos.

La delegación sinaloense tuvo una jornada productiva en la alberca, con cuatro atletas que subieron al podio en distintas pruebas.

CULIACÁN._ Sinaloa tuvo un excelente inicio en la disciplina de Paranatación , al obtener seis medallas de oro y dos de bronce en el primer día de actividades de la Paralimpiada Nacional Conade 2026 .

Gianna Sofía Eguino Guarneros también tuvo una doble jornada dorada. Se quedó con el primer lugar en los 100 metros libres, con registro de 1:52.88, y sumó otro oro en los 50 metros dorso, con un tiempo de 1:06.10.

En la rama varonil, Carlos Mauricio Ramírez Campaña aportó una medalla de oro para Sinaloa al conquistar los 100 metros libres, con marca de 1:29.15. Además, obtuvo el bronce en los 100 metros pecho, con un registro de 3:33.55.

Otro de los sinaloenses que subió a lo más alto del podio fue Braulio Esteban Loaiza, quien consiguió el oro en los 50 metros dorso, con un tiempo de 54.83 segundos.

Finalmente, Sebastián Manjarrez Carrillo completó la cosecha de la jornada con una medalla de bronce en los 50 metros dorso, registrando 34.70 segundos.

De esta manera, Sinaloa cerró su primer día de competencia en Paranatación con un balance de seis medallas de oro y dos de bronce, para un total de ocho preseas, en el arranque de su participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2026.