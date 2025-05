La entrenadora Xóchitl Orona se mostró emocionada por el resultado, tanto, que no podía hablar de la felicidad, resaltando que logró cumplir su promesa

“Tenía muchas ganas (de este resultado), el camino empezó hace ocho años, y solo les puedo decir que, se puede lograr objetivos trabajando duro, con el corazón, sin importar nada, se pueden lograr las cosas”, destacó la entrenadora campeona.

“Se siente hermoso, es lo más maravilloso que me pasó, nací para esto, esta es mi misión de vida, no me veo haciendo otra cosas, y realmente agradecida con todo mundo, con mi familia, con el Isde que me dijo tú haz el equipo, le doy las gracias a Dios, a todo el mundo, no puedo expresar todavía lo que siento, pero realmente gracias a todos”.