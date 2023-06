“Ramoncito” llegó al tercer round con desventaja en puntos y salió a tirar golpes que dañaron al jalisciense, con dos conteos de protección, que terminaron por definir el resultado a favor del sinaloense.

“Me siento feliz y bien porque cumplí lo que yo quería (medalla de oro), le dedico la medalla a mi hermana (su entrenadora) y a mi papá porque me ayudaron a venir hasta aquí “, dijo el campeón nacional de 14 años.

Medallas de plata

El joven de Guasave, Amir Arce Martínez, se colgó la medalla de plata en la categoría Juvenil, peso Gallo, al perder la final por decisión unánime ante el campeón del mundo, Andy Bonilla de Chihuahua. Amir se despidió de los Nacionales Conade con la presea que no pudo conseguir en el 2022.

“Me costó mucho de preparación, estoy orgulloso de mí, este año llegué muy lejos, el año pasado no me fue tan bien, pero este año nos fue mucho mejor, nos llevamos esta medalla con mucho trabajo, sacrificio y disciplina más que nada. Estoy muy orgulloso de haberme llevado esta medalla. Se la dedico a mi familia, siempre he peleado por mi familia y le echado muchas ganas. No se logró la de oro, pero con mucho orgullo puedo levantar la del segundo lugar”, puntualizó el subcampeón nacional.