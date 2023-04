El italiano de 21 años, finalista de este evento en 2021 (p. con Hurkacz), deja en 3-3 su historial ante el murciano de 19 años, y toma revancha luego de caer hace dos semanas en las semifinales de Indian Wells. Eso sí, estuvo muy cerca de perder por segunda vez consecutiva. Seguramente muchos lo pensaron cuando Sinner estuvo 6-7(4), 3-4, 30/40 en el marcador. Pero el No. 11 del Pepperstone ATP Ranking se las arregló para sobrevivir y quedarse con un partido pasado de emociones.

MIAMI._ El principal ganador de un Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz es el público. Nunca falla esta premisa. Y estuvo lejos de fallar este viernes en el Miami Open . En un apasionado partido lleno de puntazos, cambios de dominio y giros sorpresivos, Sinner se impuso con parciales de 6-7(4), 6-4, 6-2 ante el español para quedarse con el sexto partido entre ambos y el último boleto a la final del certamen.

Fue así incluso desde la primera manga. Sinner se hizo a una ventaja prematura de 4-1, pero la reacción de Alcaraz lo vio rápidamente sacando para el set en el 6-5. Incluso en ese game tuvo set point, pero lo dilapidó con una doble falta. El italiano elevó su nivel, quebró y llegó a ganar 4/2 en el tie-break, antes de que el murciano se quedara con los siguientes cinco puntos y el set.

Fue uno de los más emocionantes de la temporada, sin duda. Duró una hora y 17 minutos, y 97 puntos, 50 de ellos ganados por el español, quien también conectó más tiros ganadores 13 contra 11) y cometió menos errores no forzados (10 contra 13). Además, este set contó con uno de los mejores puntos del año hasta el momento:

Tampoco hubo treguas en el segundo set. Sinner empezó quebrando al ganar con su devolución el primer game. Pero Alcaraz pasó de 0-2 a 3-2 en breve, y tuvo dos break points en el octavo game. Fue allí cuando resurgió el italiano al ganar los siguientes cinco games del encuentro para quedarse con la segunda manga y liderar 2-0 el decisivo.

Salvando un break point en el 3-2, el siete veces campeón del tour supo proteger su ventaja y llevarla a puerto seguro para terminar venciendo a Alcaraz por primera vez en canchas duras. También es el primer triunfo de Sinner ante un jugador posicionado en el No. 1 del Pepperstone ATP Ranking.

Este resultado también le impide a Alcaraz defender un título por primera vez en su carrera, así como convertirse en el octavo tenista capaz de ganar Indian Wells y Miami en una misma temporada. Su segunda derrota de la temporada (p. con Norrie en la final de Río) significa que no podrá seguir como No. 1, ya que será desplazado desde el lunes por el actual No. 2, el serbio Novak Djokovic.

El próximo rival de Sinner, por su parte, será Daniil Medvedev, con quien tiene récord de 0-5. Un triunfo más en la final del domingo le permitiría al italiano quedarse con su primer título de Masters 1000 y ascender al No. 6 del Pepperstone ATP Ranking, lo que marcaría el puesto más alto de su carrera en el escalafón.

(Con información de ATP)