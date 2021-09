Para Jesús Zápari, director general de Zápari Boxing Promotions, fueron muchos los factores que terminaron por desencadenar esta tragedia, la cual, desde su punto de vista, pudo evitarse.

Esto, después de comentar que existen autoridades de comisiones encargadas de organizar este evento, así como los mismos promotores y entrenadores, con falta de experiencia.

“Desafortunadamente, las autoridades de muchas comisiones no están preparadas, no tienen experiencia o inclusive, son comisionas hechas al vapor, no son gente de boxeo y es ahí cuando la más perjudicada es la peleadora”, dijo Zápari.